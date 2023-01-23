『PICO4 Ultra 256GB 一体型VRヘッドセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 04時 04分に出品され03月25日 04時 04分に終了予定です。即決価格は36,800円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PICO4 ultra 本体



使用回数は初期設定と軽い動作確認

2回のみ。



購入時の一式全て揃っています。

箱も目立った破れ等はないです。

保証書はありません。



即購入可 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>その他 商品の状態: 未使用に近い