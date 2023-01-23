『【レア＆新品】REN バスケットXS やぎ革ゴートメッシュ キャメル♡【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 04時 23分に出品され03月17日 04時 23分に終了予定です。即決価格は10,889円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 RENのバスケットXS ワンショルダーやぎ革・ゴートメッシュのキャメルです♡



◾️外寸法

幅250mm×高さ160mm×奥行100mm

ハンドル全長280mm

※手編みのため、個体によって2-3cmの仕上がり差があります。

◾️製品重量

約235g

◾️収納機能

メインスペース×１

◾️素材

やぎ革

■付属品

レザータグ ブランド紙タグ、ケア紙タグ

◾️定価

26950円

◾️生産国

インド



サイズやサイズ感や仕様は16.17.18.19枚目の写真を参考にして下さい。

2024年生産分はすでに完売している人気のお品です。



家族がプレゼントに頂きましたが結局使用しておらず大切に自宅保管していました。

汚れやダメージは見当たらず保管状態も問題無くとても綺麗な新品未使用のお品です。



シンプルなデザインがレザーの良さを引き立て返ってとてもお洒落で可愛いです。

レザーなので季節を問わずお使い頂けると思います。

スカーフやファーを合わせてもお洒落です。20枚目の写真を参考にして下さい。

完売している人気のお品ですので、気に入った方やお探しの方がみえましたらいかがでしょうか？（╹◡╹）♡



質問等お気軽にコメント下さい☆

お値下げ交渉は良識の範囲内でお願いします。

他にもバッグ等色々出品していますので宜しければご覧になってみて下さい☆



以下商品説明引用↓

ゴートメッシュは、細く裁断したやぎの革を「石畳編み」という技法を用いてつなぎ合わせたレザーメッシュバッグ。この季節に、さらりと持ってでかけたくなるシリーズです。

インドのアトリエでひとつひとつ手作業で作られている素材。規則正しく並ぶ編み目から、手仕事の美しさを感じます。

ゴートメッシュシリーズは形のバリエーションも豊富。「バスケットXS」は、ワンハンドルが印象的なハンドバッグ。円形の底マチがつくる、ころんとしたシルエットが可愛らしい形です。

バッグの本体から伸びる、丸みのあるハンドル。アクセサリーのように、コーディネートに取り入れたくなるデザイン。シンプルな構造だからこそ、ゴートメッシュの存在感が際立ちます。

財布、ポーチ、スマートフォンなど、小ぶりなサイズ感ですが必需品はしっかり入ります。350mlボトルを入れても、余裕のあるバッグの高さ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: レン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【レア＆新品】REN

バスケットXS

やぎ革ゴートメッシュ

キャメル♡