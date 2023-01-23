『【新品未使用】ロイヤルチエ カシミヤ100% ジャケット サイズ40 ホワイト【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 15時 53分に出品され05月06日 15時 53分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○アイテム紹介

ーーロイヤルチエ（CHIE IMAI）ーー

チエイマイ(CHIE IMAI)は、ファーデザイナーの今井千恵さんが手掛けるラグジュアリー・ファーブランドです。

1993年、今井千恵がオリジナルブランド、ロイヤル チエ(ROYAL CHIE)をスタート。現在はチエ イマイ(CHIE IMAI)となっており、ラグジュアリーな雰囲気で皇室御用達ブランドとしても愛されています。

洋服のような鮮やかなカラーリングのためにファーを染めたりと、ラグジュアリーでありながら日常的にも着る事が出来る、モダンなファーアイテムを提案しています。



○サイズ

サイズ40（相当）

肩幅39cm

身幅52cm

袖丈55cm

着丈77cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○状態

新品未使用



○カラー

ホワイト



○素材

カシミヤ100%



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



○購入元

ブランドリユース店

質屋・古物市場・ストア商品



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ 【新品未使用】ロイヤルチエ

カシミヤ100%

ジャケット

サイズ40

ホワイト