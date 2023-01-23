『ルイ ヴィトン エピ アクセソワール アクセサリーポーチ ノワール 黒【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 19時 47分に出品され03月31日 19時 47分に終了予定です。即決価格は24,000円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 LOUISVUITTON

ルイヴィトン

エピ

ポシェット

アクセソワール

アクセサリーポーチ

ハンドバッグレザー

ノワール

黒 ブラック M52942

大手買取店鑑定済み



【程度】

[外側] 保存中の押し跡と、スレ線がありますが、一回使用でほぼ使用感は無い状態です。



[内側] ほぼ未使用にちかく、目立つダメージなし

[ストラップ] 使用感は無いと思います

[金具] ファスナー剥がれ、感じられません



【付属品】 箱あり

袋が見つかりましたら、お付けします



【サイズ】 W22-24cm H13cm D2cm

【材質】 エピレザー

【カラー】 ノワール

【型番】 M52942





保存中の管理不足がありますが、全体的に状態の良いお品物でございます。



持ち手に使用感がほぼ無いので、気持ち良くお使い頂けると思います。



ちょっとしたお出かけやサブバッグとしてなど、様々なシーンでご愛用いただける大変便利なアクセサリーポーチでございます。

定番の黒で、長くお使いになれると思います。



すり替え防止の為、ご返品は、ご遠慮下さい。

画像で納得した方のご購入でお願い致します。



ブランド名ルイ・ヴィトン

メーカー型番M52942



中古状態中古品-非常に良い





カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ

ヴィトン

エピ

アクセソワール

アクセサリーポーチ



ノワール

黒