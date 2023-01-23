『【美品】Unique Melody MAVISⅡ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 06時 12分に出品され04月01日 06時 12分に終了予定です。即決価格は25,449円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Unique MelodyのMavisⅡです。



ボーカルが美しく、リスニング用としてお気に入りの機種でしたが、金欠の為手放します。

室内で大切に使っておりましたので、目立つ傷や汚れは無く、美品かと思います。

使用期間は３ヶ月ほどです。



状態は写真でご確認下さい。

写真の追加はリクエストいただければ対応いたします。



このモデルはもともとノズルにフィルターが無く、ゴミが入りやすい作りをしているので、finalのフィルター付きイヤーピースを装着しています。

主な付属品は外箱、純正イヤホンケース、保証書（未記入）となっております。

純正のイヤーピースもおつけしますが、欠品ありますのでこちらはおまけ程度です。



よろしくお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし