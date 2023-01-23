『ピン キャディバック ブラック×シャンパンゴールド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 23時 16分に出品され03月08日 23時 16分に終了予定です。即決価格は13,200円に設定されています。現在620件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PGA名古屋港店で55000円位で購入しました。



1番小さいサイドポケットの中が少し破れあり。あまり使わないポケットです。

私はカチャカチャレンチを入れておりましたが問題有りませんでした



サイドスタンドは一度も開いておらずすわりは良好です

フードカバーも一度も使っておりません。

撮影で初めて開けました新品です



使用に伴うスレ汚れキズにご理解ある方のみご購入下さい^_^





ブラック×シャンパンゴールドで高級感満載で

人と被りたくない方必見です^ ^ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>ゴルフバッグ・キャディバッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ピン