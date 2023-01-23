『現行★ピーエスポールスミス ステンカラーコート カシミヤ バイカラー サイズ36【2024年最新】 』はヤフオクでから04月28日 08時 36分に出品され04月28日 08時 36分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️アイテム

ピーエスポールスミス 現行

ステンカラーコート ロングコート バイカラー 裏地派手 カシミヤ混 ドット柄

前身頃はブラック後見頃と袖はネイビー袖部分のバイカラーになっており、襟裏は赤色です。裏地はドット柄とカラフルなアクセサリー柄になります。ポールスミスらしい色使いで、とても素敵なお品物です。





▪️状態

状態良く目立つ汚れや傷もないため、まだまだ着て頂けると思います♪神経質な方はお控え下さい。



▪️サイズ

表示サイズ36

平置き採寸

肩幅42㎝

袖丈56㎝

身幅52㎝

着丈 87㎝



素人の採寸のため、多少の誤差が生じることがあります。



▪️カラー

ブラック 黒

ネイビー 紺



裏地

ドット

レッド

グリーン

ブルー

ブラック



▪️素材

羊毛90%

カシミヤ10%

ポリエステル



▪️発送

簡易梱包にて圧縮して発送致します。 1-2日で発送致しますが、仕事により遅れる場合もございます。



▪️ 購入先 ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



あくまで中古品のため、ご理解頂けましたら購入の検討宜しくお願い致します(^-^)



※注意事項

⚫︎ご利用の端末により、色が異なって見える場合がございますので、ご注意下さい。

⚫︎注意して検品しておりますが、見落としがある場合がございますので、ご了承下さい。

⚫︎素人の採寸になります。

⚫︎圧縮して発送致しますので、シワが出来ることがございます。

⚫︎ゆうゆうメルカリ便⇔らくらくメルカリ便はこちらの都合により変更する場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 現行★ピーエスポールスミス ステンカラーコート カシミヤ バイカラー サイズ36