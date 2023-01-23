『theory luxe LIVE2 NENSI ノーカラージャケット 紺 38【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 19時 54分に出品され03月21日 19時 54分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在667件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #スピード発送PANDALIVE2

↑↑LIVEシリーズ多数出品中



ジャケット/Live2 Nensi Nl49,500円 (税込)

カラー 895ダークネイビー

サイズ 38



すっきりとしたデコルテ周りが叶うノーカラーのダブルブレストジャケット。ほど良くウエストをシェイプし、マニッシュな印象ながら女性らしくアレンジしています。裏地なし、袖裏なし、センターベント。

トリアセテート糸にポリエステル糸をブレンドした素材で仕立てました。ふくらみ感とナチュラルストレッチが人気の二重織素材。マットな表面感は上品な印象を演出します。ジャケット、パンツ共にご自宅で手洗い可能なウォッシャブルタイプ。



試着のみ極美品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

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ジャケット・アウター タグ theory

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LIVE2

NENSI

ノーカラージャケット 紺 38