『◆稼働 SEIKO 腕時計 オーバル 2P 新品電池 レディース n【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 20時 15分に出品され04月18日 20時 15分に終了予定です。即決価格は9,266円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ≪超音波洗浄機と手磨きでクリーニング済です。≫

≪新品電池に交換済、稼働品です。≫



セイコーからクォーツ式腕時計の出品です。

商品は一点物になり、即購入OKの早い者勝ちですのでご希望の方はお早めにどうぞ！

丁寧に梱包し追跡付きにて発送致します。





・商品状態

風防：傷-小

ダイアル：良好

ベゼル：傷-小

裏蓋：傷-小

ベルト：傷-小、使用感-小、チェーンは発送時に付けます



・購入先：古物市場にて購入

＊正規品保証しますが万が一不備があった場合は返品返金しますので安心してご購入下さい。



・メインカラー：金色（ゴールド、アイボリー）



・サイズ：約 縦2.3cm×横1.3cm×厚み0.5cm（リューズ含まず）

・ベルト幅：約0.7cm

・腕周り：約18.3cm（必ず確認してからお買い求め下さい。）

・付属品：本体のみ





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お値引きした場合でも先に買った方が優先となります、必ず欲しい方は即購入をお勧めします。

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