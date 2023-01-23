『varet street volume trench coat【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月16日 22時 26分に出品され04月16日 22時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在870件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入してから3回ほど着用しました。

車移動が多いので短時間しか着用していません。



クリーニングに出していてこの秋も着ようと思って出しましたが、コートも増えてしまったので

出品することにしました。



あくまで中古品ですのでご理解頂ける方にご購入頂ければ幸いです。



発送する場合、箱に入るように畳ませて頂きます。





volume trench coat

カラー キャメルベージュ

33,000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ varet

street



volume

trench

coat