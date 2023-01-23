『PRADA トートバッグ カナパSサイズ カラー ALABASTRO【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 19時 22分に出品され03月25日 19時 22分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 PRADA トートバッグ カナパ

Sサイズ

カラー レッド







【ブランドの魅力】

PRADAは、高級ファッションブランドとして知られ、洗練されたデザインと高品質な素材を使用しています。このトートバッグは、PRADAのアイコニックなスタイルを体現しています。



【デザインと機能性】

このバッグは、シンプルながらもエレガントなピンク色が特徴で、どんなコーディネートにも合わせやすいです。キャンバス素材は軽量で、日常使いに最適です。



【サイズと用途】

トートバッグのデザインは、収納力があり、買い物やお出かけに便利です。普段使いから特別な場面まで幅広く活躍します。



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3年前くらいに

こちらメルカリさんにて購入し

当方は１ヶ月くらい使用致しました。

全体的に縁や角また手持ち部分が色褪せ有り

内側の底部分に汚れが見受けられます。

ご理解の頂ける方の

ご購入宜しくお願い致します(ノ◇≦。)







- ブランド: PRADA

- 色: レッド

- 素材: キャンバス

- スタイル: トートバッグ



ご覧いただきありがとうございます。







カラー...レッド



プラダ/型名...カナパ



プラダ/バッグサイズ...S 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA トートバッグ カナパSサイズ

カラー ALABASTRO