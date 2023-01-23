『【訳あり】ルイヴィトン トータリー mm ダミエアズール【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 01時 27分に出品され03月04日 01時 27分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在948件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ルイヴィトンのバッグです。

持ち手破損の訳あり品のためお安く出品しております。鑑定済みの正規品です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【訳あり】ルイヴィトン トータリー mm

ダミエアズール