『NIKE テックフリース エアロロフト ダウン ジャケット ダークグリーン M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 11時 09分に出品され03月27日 11時 09分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在318件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆ご覧いただきありがとうございます。

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ナイキのテックフリース、エアロロフトダウンジャケットです。



カラー:ダークグリーン

サイズ:M（着丈前70cm.後75cm、身幅57cm、肩幅はラグラン袖のため計測不）※素人寸ですので多少の誤差はご了承ください

状態:新品購入後、数回着用しました。



若干の色落ちと数力所（◯部分）糸がほつれているようなところがありますが着ていたらそこまで目立たないと思います。他は綺麗な状態です。



顔の下部を覆うファンネルフードデザインにアシンメトリーなジッパーと、スタイリッシュなデザインです。



定価¥42,900で NIKEの中でも価格、機能性、デザイン性を追求したハイエンドラインの一着です。



今回、断捨離のために出品しました。



自宅保管品です。

中古品にご理解ある方よろしくお願いします。



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素材(詰め物)···ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

テックフリース

エアロロフト

ダウン

ジャケット

ダークグリーン

M