『【美品】シェラデザイン マウンテンパーカー 米-Mサイズ（90年代・三本杉）【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 42分に出品され03月17日 04時 42分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。

シェラデザイン 60/40 マウンテンパーカー（米国製）です。



デッドストック状態→前オーナー（未着用）→現在となります。



コンディション自体に不満は全くありませんでしたが、米国-Mサイズ（日本-Lサイズ相当）で私には一回り大きく、手放すことにしました。着用は試着のみです。

長期保管されていたので多少のシワは有りますが、生地には光沢があり、特に気になる汚れやシミ、袖や襟首等のスレはなく、状態は非常に良いです。各ベルクロ部分もきれいです。



色：ベージュ（現行品より濃い気がします）

サイズ：米国-M（日本のL相当）

⚫︎肩幅:ラグランの為測定不可

⚫︎身幅:約61cm (脇下で測定)

⚫︎着丈:約79cm

⚫︎ゆき丈:約88cm



素人採寸・撮影なので多少の誤差や色味の相違はご寛恕を。



使用歴はありませんが、古着へのご理解のある方のご購入をお願いいたします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: シェラデザイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】シェラデザイン マウンテンパーカー 米-Mサイズ（90年代・三本杉）