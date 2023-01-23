『YONETOMI SILK KNIT TEE GRAY サイズ3 新品未使用品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 03時 22分に出品され04月07日 03時 22分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：ヨネトミ

モデル ：シルク100%ニットＴシャツ

サイズ ：3

着丈70.5cm 身幅58cm

肩幅48.5cm 袖丈26cm

カラー ：グレー



新品未使用品。定価26,400円。



【特徴】

シルク100%のニットTシャツ。日本唯一のシルク紡績工場に別注し、度詰め編みに適した強度のある糸を開発。しっかりと目を積めて編むことで、シルクの上質な肌触りを存分に感じられる、程よい厚みのある生地に仕上げています。ご家庭での手洗いも可能、着用を重ねることで経年変化も楽しめる素材です。



・別注 強撚シルクを使用

・度詰め天竺編み

・適度にゆとりのあるボックスシルエット

・手洗いによる洗濯処理ができる 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ヨネトミニューベーシック

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ YONETOMI

SILK

KNIT

TEE

GRAY

サイズ3

新品未使用品