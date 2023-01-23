『ノースフェイス バルトロライトジャケット XXS ニュートープ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 08時 20分に出品され04月01日 08時 20分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 素材・柄···GORETEX

サイズXXS

気になることがありましたらコメントお願いします。中古品ですので理解のある方に購入お願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XXS以下 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

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バルトロライトジャケット

XXS

ニュートープ