『自作キーボード 分割キーボード 7spro【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 23時 25分に出品され03月03日 23時 25分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在381件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 内容物

・キーボード: 7sPro / サリチル酸さん

・スイッチ: boba u4 silent tactile 62g 68g mix

・TRRSケーブル

・USB micro B to A

・キートップ:Asimov Cherry Profile Transparent Keycaps Smokey





使用感はありますが大きな傷はありません．

スイッチは静音タクタイルで評価の高いboba u4 の混合です

接続はmicro Bです。



またご購入時の対象者は以下を想定しております

中古であることを理解されている方

トラブルシューティングを自身でできる方



HHKBからの分割キーボードへの乗り換えなどにいかがでしょうか 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり