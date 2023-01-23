『古着◆ヴィンテージ 総柄 民族 イーグル ネイティブ ニットパーカー メンズL程【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 16時 05分に出品され03月04日 16時 05分に終了予定です。即決価格は9,867円に設定されています。現在426件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 商品の説明

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#古着屋_glim





◆ブランド◆







◆カラー◆



ホワイト系





◆サイズ表記◆



メンズ2XL程【US XL】





◆サイズ実寸(cm）◆



・肩幅 約74



・身幅 約74



・着丈 約76



・袖丈 約57



◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします





人気民族柄ニットアウター♪

暖かく、パーカーのようにだぼっと着れる一枚です。





◆商品状態◆



【A】目立つダメージはありませんが、多少汚れがあります。





【S】未使用・デッドストック・新品

【A】多少の汚れ、使用感はあるが目立つダメージのない商品

【B】部分的にダメージがある商品

【C】目立つダメージがあるが着用は可能



◎古着・ヴィンテージですので小さな汚れなどある場合があります、ご理解のない方、新品同様のものをお求めの方はご購入ご遠慮ください。





◆配送方法◆



・送料無料、メルカリ便にての匿名発送

・ご購入より1～2日以内の発送







☆フォロー割引☆

※ご希望の方は必ずご購入前にコメントでお知らせ下さい！！



○2000円～ (200円引き)

○5000円～(300円引き)

○10000円〜(400円引き)

○15000円～(500円引き)



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◎古着、ヴィンテージにご理解のある方のみ、

ご購入よろしくお願い致します。

◎必ず実寸でのサイズ確認お願いします。

◎着画撮影はお断りいたします。

◎写真のカラーは撮影環境やお使いの端末、設定などによって、現物と色味が異なる場合がありますので、ご了承の上お買い求め下さい。



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 古着◆ヴィンテージ

総柄

民族

イーグル

ネイティブ

ニットパーカー

メンズL程