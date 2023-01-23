『WEST COAST CHOPPERS LONG SLEEVE ロングスリーブT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 45分に出品され03月27日 09時 45分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在151件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 WEST COAST CHOPPERS LONG SLEEVE



状態:使用感がありますが問題なく着用できます。

色: BLACK

素材:COTTON

SIZE M

着丈...約64cm

肩幅...約49cm

身幅...約48cm

袖丈...約56cm



発送:佐川急便

送料込み



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（ご入札前、お支払い前にもう一度商品状態などご確認ください）





※落札後お手続き頂けない場合には、キャンセル扱いとして削除となりますのでご注意ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ WEST

COAST

CHOPPERS

LONG

SLEEVE

ロングスリーブT