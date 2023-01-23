『コーチ＊COACHバッグ F38749 ボディバッグ ベルトバッグウエストバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 18時 08分に出品され04月10日 18時 08分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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＊品番：F38749



＊サイズ： 約幅27cm×高さ15cm×マチ9cm

・ベルト：約70～97cm



＊カラー：チャコール×ブラック



＊素材：PVCレザー



＊仕様：開閉：ファスナー式×2

・外側：ファスナーポケット×1

・内側：オープンポケット×1



＊付属品： 紙袋、保存袋、ケアカードなど



注意事項：



*アウトレット品とは

レザー・生地・金属など使用上問題無い程度の傷や汚れ、縫製の甘さ、 シーズンオフ品、過剰生産のデッドストック品、ブティックモデルの廉価版、

アウトレット販売専用品など、様々な理由で販売される品です。アウトレット品はアウトレット店でしか返品・交換ができません。コーチ直営店品とアウトレット品の違いをご理解ご了承ください。



*新品ですが小さなキズ、汚れ等、見落としておりましたらごめんなさい。



*なるべく実物に近いカラーになる様に撮影していますが、パソコンやスマートフォンの環境等で実物と多少の色目の違いがある場合もごさいます。予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ コーチ＊COACHバッグ

F38749

ボディバッグ

ベルトバッグウエストバッグ