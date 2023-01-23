『ファミリア トートバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 14時 43分に出品され04月24日 14時 43分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 娘にと思ったのですが気に入らないみたいなので綺麗なうちに出品します。

タグは切ったものの未使用です。 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズファッション小物>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用