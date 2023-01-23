『新品 パリで購入 ロンシャン Longchamp エッフェル塔【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 23時 07分に出品され03月21日 23時 07分に終了予定です。即決価格は11,570円に設定されています。現在111件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品

未使用

2017年１月にパリのロンシャンで購入しました。

ワインレッドが落ち着いており、色々なシーンで重宝します。

パリ限定

期間限定色

横が約48.5センチ

縦が約30センチ(ハンドル含まず)

肩掛けできる長さのハンドル



ハンドル部分はレザー 牛革



折りたためますので持ち運びに便利



お値下げ出来ませんm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

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