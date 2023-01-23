『一都三県限定 配送設置無料 縦型洗濯機 YAMADA ヤマダ 2024年製【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 06時 18分に出品され03月30日 06時 18分に終了予定です。即決価格は13,611円に設定されています。現在82件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 経験豊富なスタッフが設置まで行います(^^)

※特殊な設置の場合は別途費用を頂く可能性がございます。



※必ず購入前に配送希望日とエリアをお知らせください！



・設置無料、2週間の補償あり！

※初期不良以外の補償は致しかねます！



✨分解洗浄・動作確認済み✨



【内容】



商品番号 W-1139



縦型洗濯機

YAMADA ヤマダ

YWM-TV80L

洗濯容量 8.0kg

2024年製

付属品 : 給水ホース、排水ホース





状態

中古品につき、神経質な方のご購入はお控えください。

状態は写真にてご判断ください！

予めご了承ください。





配送エリア

東京都23区

埼玉県一部

神奈川県一部

千葉県一部



【送料無料エリア】

・東京都23区

・埼玉県（川口市、草加市、蕨市、戸田市、新座市、さいたま市(中央区・桜区・浦和区・南区)、志木市、朝霞市、和光市、富士見市)



※送料無料エリア対象外の方は必ずご購入前に送料の確認をお願い致します。



※エレベーター無しの外階段のみで、4階以上、内階段は2階以上の搬入に関しましては別途料金として2,000円から頂戴致します。



★物件状況によって、設置に不可欠となる備品を販売させて頂きますので、その際は設置担当者からの説明をお聞き下さいませ。



配達の時間帯

9時〜13時 午前便

13時〜18時 午後便

大凡の時間について、配送前にご連絡差し上げます！



時間指定料金

2時間枠の時間指定承ります→3,000円

例)9〜11時、13〜15時、15〜17時



質問がありましたら、お気軽に質問ください(^^) 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヤマダ