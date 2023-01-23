『Burberry ボストンバッグ ベージュ チェック柄【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 20時 16分に出品され04月18日 20時 16分に終了予定です。即決価格は19,500円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【ブランドの魅力】

バーバリーのアイコニックなチェック柄が特徴のボストンバッグです。高級感あふれるデザインは、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



【機能性】

取り外し可能なストラップが付いており、持ち運びが便利です。収納力もあり、旅行や日常使いに最適です。



【素材と耐久性】

キャンバスとレザーの組み合わせにより、耐久性が高く、長くご愛用いただけます。



- ブランド: Burberry

- 色: ベージュ

- 素材: キャンバス・レザー

- サイズ: 約50cm x 25cm x 20cm

- ストラップ: 取り外し可能

- デザイン: チェック柄



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Burberry

ボストンバッグ

ベージュ

チェック柄