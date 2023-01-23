『Supreme Polartec Facemask Half Pullover【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 12時 41分に出品され03月26日 12時 41分に終了予定です。即決価格は15,550円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

23AW Supreme Polartec Facemask Half PulloverのブラックのXXLサイズです。

BOXロゴなので目立つデザインです。

supremeオンラインで購入した新品未使用品です。

タグもそのままの状態で付いてます。

検品並びに出品画像撮影の為に開封はしております。

ポーラテック製のフリースなので軽くて暖かいのが特徴です。

オマケでsupremeのBOXロゴステッカー2枚お付けいたします。



【カラー】

ブラック



【サイズ】

XXL



【状態】

新品未使用



ボックスロゴ

boxlogo

stussy

パーカー

フーディー

Hooded

hoodie



カラー···ブラック



柄・デザイン···プリント(ロゴなど) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Supreme

Polartec

Facemask

Half

Pullover