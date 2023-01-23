『【極美品】ZANCHETTI AMLETO CHAIN PUFFY ブラウン【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月06日 15時 35分に出品され03月06日 15時 35分に終了予定です。即決価格は24,258円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○商品説明

ザンケッティのアムレットです✨

アムレットの中でも人気のPUFFYでフワフワのルックスに高級感のあるレザーとチェーンがかなり可愛く主役級のアイテムです♡

ハンドバッグ、ショルダーバッグ、クラッチバッグと3wayと形を変えられますので日常使いは勿論パーティーシーンなどでも活躍できます。



以下公式HPから引用

やわらかなナッパレザーにギャザーを施した定番型の“AMLETO PUFFY/アムレット パフィー”が、ストラップを華やかなゴールドのチャンキーチェーンに変更し、ラグジュアリーな印象はそのままにデザインを進化させ新登場。

開閉部分がマグネットタイプになり、実用性も兼ね備えています。ストラップは、チャンキーチェーンとは別に、取り外し可能なレザーストラップ付の為、様々なシーンで活躍する他、ハンドバッグ・ショルダー・クラッチの3WAYでご使用いただけます。



定価：￥198,000-





購入してから殆ど使用せず、大事に保管しておりましたのでかなりお綺麗な状態のままです✨

気に入っておりましたがこの度断捨離にて手放すことになりましたので、大切に使ってくださる方にお譲りしたいと思います。

丁寧に梱包してなるべく早めに発送させて頂きます✨



○アイテム

ZANCHETTI AMLETO CHAIN PUFFY

ザンケッティ アムレット チェーン パフィ

ザンチェッティ ザンゲッティ ３way バッグ ショルダーバッグ ハンドバッグ クラッチバッグ フォーマル 結婚式



○サイズ

タテ18cm

ヨコ35cm

マチ14cm

ハンドルcm



※多少の誤差がある場合があります。



○カラー

ブラウン 茶色 ゴールド 金色



○素材

レザー 本革



○その他

真贋鑑定済み。大手リサイクルショップにて購入しました。

匿名購入、匿名配送のメルカリ便でお送りいたします。

カラー...ブラウン

素材...本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ザンチェッティ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【極美品】ZANCHETTI

AMLETO

CHAIN

PUFFY ブラウン