『Balmor USA60s レーヨンシャツ Vintage!【2024年最新】 』はヤフオクでから03月24日 12時 33分に出品され03月24日 12時 33分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 60年代初期のbalmorのレーヨン長袖シャツです。

状態もかなり良いと思います。

着心地はすごく良いです。薄手のレーヨン生地で程度の良いものは

ほとんど出回ってないので、かなりレアな一着だとおもいます。

サイズは以下の通りです（超正確ではないかもしれませんがほぼ正確です）

表記サイズは15M15 1/2と表記されてますが

サイズはM〜Lです。



肩幅 47センチ 袖丈59センチ

身幅 58センチ 着丈67センチ

前ボタン5個 ポケット有り



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Balmor

USA60s

レーヨンシャツ Vintage!