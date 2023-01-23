『Stussy グレー パーカー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 19分に出品され03月30日 02時 19分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: Stussy

- 色: グレー

- デザイン: フロントにロゴ刺繍

- デザイン: バックに大きなロゴプリント

- ダメージ: お尻側にシミあり



ご覧いただきありがとうございます。



以前メルカリで購入しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

グレー

パーカー