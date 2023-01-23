『Hoka Tor Summit Black ホカオネオネ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 02時 53分に出品され04月28日 02時 53分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー···ブラック



● ホカ／ホカオネオネのトーサミット（HOKA ONE ONEのtor summit）になります。



・サイズ：28cm

・カラー：ブラック



●状態

・ビームスで購入し、1度着用しております。

・目立った汚れ等もなく、綺麗な状態かと思われます。

・付属のシューレースはブラック、水色になります。



●その他

・神経質な方、完品をお求めの方はご購入はお控えください。



箱付きとなります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 28cm ブランド: ホカ／ホカオネオネ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Hoka

Tor

Summit

Black

ホカオネオネ