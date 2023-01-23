『J.M. WESTON 180シグニチャーローファー ブラック 6.5B【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 08時 36分に出品され04月09日 08時 36分に終了予定です。即決価格は24,990円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 J.M. WESTONの180シグニチャーローファーです。

色は黒、サイズは6.5B（6 1/2B）となります。

普段スニーカーは26.5cm～27cmを履いており、レングスはちょうど良いのですが、幅や甲まわりがキツイため、出品致します。



特に傷や汚れ等は見受けられません。

純正のシューツリーおよび保存袋をお付けいたします。

靴箱は付属しませんので、ご承知おき下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26cm ブランド: ジェイエムウエストン

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ J.M.

WESTON 180シグニチャーローファー ブラック 6.5B