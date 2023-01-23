『希少 HARLEY DAVIDSON ロンT ハーレーダビッドソン flame【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 12時 28分に出品され03月18日 12時 28分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在295件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ご覧いただいてありがとうございます★







●ブランド



HARLEY DAVIDSON

ロング Tシャツ



大人気ハーレー ダビッドソンのロンTになります★

人気のフレイムロゴ★

フロントとバックにビッグロゴ入り★

袖ロゴも入っていて存在感抜群になります★

良い意味でフェード感やヤレ感もあり、良い感じのプリントの割れ感等、絶妙な雰囲気かと思います★

この機会に是非★





●サイズ



L

詳しくは実寸でご確認お願い致します！



●実寸



着丈71cm

身幅53cm

肩幅51.5cm

袖丈62cm



多少の誤差はご了承下さい。



●状態



古着になりますので特有の使用感があり、プリントの割れや色褪せフェード感等はございますが、気になるような汚れダメージ等はとくになく、新品にはない古着の良い雰囲気や風合い、味もあり、これから着倒していただき、もっと色褪せや経年劣化等の味を出していただき、まだまだ長く着用していただけるかと思います★



古着慣れしている方なら大丈夫かと思いますが、神経質な方はご購入をお控え下さい。

細かな汚れや小穴等、見落とし等ある場合もございますので、予めご了承下さい。



●その他



古着になりますのでご理解いただいた上で早い者勝ちでお願い致します！！





★プロフィールもご確認、宜しくお願い致します★



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カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 希少

HARLEY

DAVIDSON

ロンT

ハーレーダビッドソン

flame