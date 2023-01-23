『MAGNET Hair Pro ヘアドライヤー ブラック【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 08時 35分に出品され03月31日 08時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在541件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】状態はとても綺麗で問題なく使用できます！

付属品 ドライヤー本体+ノズルのみになります。

箱、説明書などはありません。

他のドライヤーを購入した為、数回程しか使用していません。

ですが中古品のため、ご理解ある方のご購入をお願いいたします。



【高性能】

MAGNET Hair Proは、プロフェッショナル向けに設計された高性能ヘアドライヤーです。強力な風力で、髪を素早く乾かし、スタイリングをサポートします。



- ブランド: MAGNET

- 色: ブラック

- モデル名: Hair Pro

- 付属品: 箱無し、ヘッドあり

- デザイン特徴: ハンドル部分が太く、持ちやすい形状 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし