『美品 正規品 GUCCI ミニバッグ ショルダーバッグ GG ピンク グッチ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 02時 26分に出品され04月22日 02時 26分に終了予定です。即決価格は21,318円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◉商品名・ブランド

GUCCI グッチ

ショルダーバッグ 斜め掛け ミニバッグ

レディース バッグ 正規品





◉サイズ

縦14

横21

マチ5

肩紐 全長 最短106 最長120 5段階調整





◉状態ランク

・外側 【A】目立つダメージ無く綺麗です



・内側 【A】目立つダメージ無く綺麗です



【特記事項】肩紐部に1箇所に小さい割れがございますが表面のみで切れる事は無く

ご使用には問題ございません。

画像11枚目参照





下記参照

↓↓↓↓↓↓↓↓

［N］ 新品・未使用・保管品



［S］ 未使用に近い・数回使用程度の極軽度のダメージ



［A］ダメージ少なく状態の良い美品



［B］程よい使用感、多少のダメージはあるが程度良好の一般中古品レベル



［C］使用感強く目立つ傷や汚れがある



［D］難ありの商品



※完璧には伝えきれてない部分が

あるかもしれませんので

神経質な方、完璧を求める方は

ご遠慮下さい。



◉附属品

画像の物で全てになります。



◉購入先

会員制古物オークション・古物市場

（日本流通自主管理協会加盟店 AACD ） 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

正規品

GUCCI

ミニバッグ

ショルダーバッグ

GG

ピンク

グッチ