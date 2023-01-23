『Nike Air Jordan 1 Rookie of the year【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 00時 41分に出品され03月08日 00時 41分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用)
|商品の状態:
|未使用に近い
|商品のサイズ:
|26.5cm
|ブランド:
|エアジョーダン
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落札価格20240円
275 入札履歴
終了
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