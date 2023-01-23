『Nike Air Jordan 1 Rookie of the year【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 00時 41分に出品され03月08日 00時 41分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在275件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前snkrsにて購入しました。使用歴は室内での試着のみです。黒タグは外していません。替えの赤レース付きです。購入時の伝票は個人情報を切り抜いて同封させていただきます。神経質な方はご遠慮ください。



ノークレームノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: エアジョーダン