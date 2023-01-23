『7B22 電波ソーラー セイコー アラビア数字 腕時計 ソーラー電波【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 04時 42分に出品され03月17日 04時 42分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セイコーの電波ソーラー腕時計。

稼働品、電波受信良好。



商品説明

ソーラー電波で正確、デイト機能、白文字盤。アラビア数字で視認性が良く、シンプルで飽きのこないデザインです。実用性としては最高の腕時計です。



キャリバーNo ：7B22



素材 ：ステンレス



防水 ：10気圧、100m



機能 ：パワーセーブ 、フルオートカレンダー、日付、デイト



文字盤 ：ホワイト、白



ケースサイズ ：直径３8ｍｍ（リューズガード、リューズ除く）



腕周り:約17.5cm



付属品:無し



状態:正常に稼働しています。ガラスに傷はありません。



〜以下AI説明〜

【高精度な時間管理】

このSEIKOの腕時計は、ラジオウェーブコントロール機能を搭載しており、常に正確な時間を保つことができます。特に、電波受信により、手動での時間調整が不要です。



【エコフレンドリーなソーラー機能】

ソーラー技術を採用しているため、太陽光や人工光を利用して充電が可能です。バッテリー交換の必要がなく、環境にも優しい設計です。



【スタイリッシュなデザイン】

シルバーの文字盤とステンレススチールのケース・バンドが高級感を醸し出し、ビジネスシーンやカジュアルな場面でも活躍します。日付表示もあり、実用性も兼ね備えています。



- ブランド: SEIKO

- モデル: ラジオウェーブコントロール

- 機能: ソーラー

- 文字盤色: シルバー

- 日付表示: あり

- ケース素材: ステンレススチール

- バンド素材: ステンレススチール



文字盤カラー···ホワイト



ベルトカラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: セイコー

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 7B22



電波ソーラー セイコー アラビア数字 腕時計 ソーラー電波