『☆美品☆激レア GREGORYリュック 686コラボ クレイジーカラー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 01時 18分に出品され03月20日 01時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在961件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☆美品☆激レア GREGORYリュック 686コラボ クレイジーカラー



ピンクとグリーンのバイカラーでとても可愛いですよー(^^)

旧タグで激レアです。



随分前に一目惚れで購入したのですが、私の服のコーデや荷物が普段から少ないのでバッグの使い勝手などがありずっとクローゼット保管していました。

使用は覚えているだけでも4回くらいなのでかなりキレイです。



使用の際なのか保管の際に出てきたのかは分かりかねますが、バッグの中の底が白いところがあります。

外側はかなりキレイです(^^)



あくまで中古品ですので、

神経質な方はご購入をお控え下さい。

写真をご確認頂き、ご理解頂いた上で購入をご検討下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グレゴリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ☆美品☆激レア GREGORYリュック 686コラボ クレイジーカラー