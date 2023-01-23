『中国骨董 甲馬子 山神土地【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 08時 54分に出品され04月05日 08時 54分に終了予定です。即決価格は5,599,999円に設定されています。現在101件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ♥ご覧いただきありがとうございます♥



●●プロフとこの商品説明文をお読みいただき 、ご購入前にコメントをお願いできれば幸いです⚫⚫





♥♥商品説明文♥♥

中国骨董

雲南省

甲馬子

版画の呪符

神像呪符、御札、お守り

木版 手刷り



[山神土地]









激レア



現在機械印刷されていますが、昔は木版画でした。

玄関に貼り付けたりして祈願します。



わら半紙のような紙







★カメラの性能が悪いため、

写真の色合いと

実物の色合いが

若干異なります。



★ご購入者のご都合による、

キャンセルをご遠慮ください







♥♥商品状態♥♥

★★未使用長期自宅保管。

★★写真に上手く写すことができませんでしたが、

手刷りのため、印刷が粗いですが、味わいがございます。

シワ、スレ、ヨレ、破けあり。

真ん中に折り目、若干黄ばみあり。



＊素人検品ですので、見落としがあることがございます。





♥♥お願い♥♥

★★完璧を求めている方、

細かいところまで気になる神経質な方は

ご遠慮ください。





♥♥最後までお読みいただき、ありがとうございます♥♥



種類...その他

モチーフ...海外

980 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>版画 商品の状態: 目立った傷や汚れなし