『T-ARA ミニアルバム whats my name ウンジョン CD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 12時 29分に出品され04月26日 12時 29分に終了予定です。即決価格は9,827円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



T-ARAS ミニアルバム whas my name ウンジョンverになります。出回り皆無の商品です。



＊写真にて状態のご確認お願いします。スレなどあります。

丁寧に保管しておりましたが、素人保管ですので神経質な方は購入ご遠慮ください。また気になる点があれば必ず購入前にコメントいただければと思います。



__________________________________



T-ARA official mini album "whats my name" Eunjung ver. Please check the condition.

Thank you.

__________________________________





ウンジョン ジヨン ヒョミン キュリ 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>K-POP・アジア 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

CD

K-POP・アジア タグ T-ARA

ミニアルバム whats

my

name

ウンジョン CD