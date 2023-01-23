『Supreme 紫 ボディバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 23時 11分に出品され03月10日 23時 11分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在337件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 約6年程使用しました。

少し肩掛けの部分と中が汚れてますが目立つ程ではございません。

ご検討の程よろしくお願い致します。



【ブランド】

このボディバッグは、ストリートファッションの象徴であるSupremeによってデザインされています。ブランドのロゴが大きくプリントされており、存在感があります。



【素材とデザイン】

ナイロン素材を使用しており、耐久性が高く、軽量です。キルティングデザインが施されており、スタイリッシュさと機能性を兼ね備えています。



【機能性】

調整可能なストラップが付いており、体にフィットさせることができます。日常使いやアウトドア活動に最適なサイズ感です。



- ブランド: Supreme

- 色: 紫

- 素材: ナイロン

- デザイン: キルティング

- ストラップ: 調整可能

- ストラップの幅: 約4cm



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Supreme

紫

ボディバッグ