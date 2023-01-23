『美品 マルニ MARNI フラワーカフェ ストライプ トートバッグ マルチカラー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 15時 30分に出品され03月12日 15時 30分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚫︎コピー品全額返金対応致します。



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⚫︎購入元

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

古物市場 質屋



#ことのはshop

コメントなし、即購入、大歓迎です✨



⚫︎状態

特に大きな目立つ傷など無くまだまだ気持ち良くご愛用頂ける状態です✨

写真を良くご確認しての購入をお願い致します。



⚫︎ブランド

マルニ MARNI



⚫︎アイテム

マルニマーケット MARNI MARKET

トートバッグ ハンドバッグ

ストライプ ショッピングバッグ フラワーカフェ



⚫︎サイズ

ヨコ 約33〜45cm

タテ 約33cm

マチ 約12cm

ハンドル 本体まで約9cm



平置き実寸。





⚫︎状態 A



S ⇨ 新品又は、未使用品

SA ⇨ ほとんどダメージがなく、状態が良い商品

A ⇨ 多少の小傷、汚れ等はありますが、使用感の少ない綺麗な商品

B ⇨ 一般的な中古品で、多少ダメージが出ておりますが、まだまだご使用いただける商品

C ⇨ 一般的な中古品で、傷や汚れなどダメージが目立つ商品

D ⇨ 中古品の中でも傷や汚れなどのダメージが目立ち、難有の商品



小さな傷、汚れ等の見落としがある場合が御座います。また、色味や質感等に若干な違いがある場合も御座います。

あくまで中古品となりますので、ご理解の程よろしくお願い致します。



⚫︎カラー

マルチカラー



⚫︎素材

ナイロン



⚫︎付属品

無し。本品のみ



⚫︎配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



※全て1点物となります。突然出品停止をする事がございますので、気になる商品ございましたらお気軽にコメント下さい。



管理番号34 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: マルニ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 マルニ MARNI フラワーカフェ ストライプ

トートバッグ

マルチカラー