『エルベシャプリエ ナイロン トートバッグ 赤 肩掛け【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月29日 23時 16分に出品され03月29日 23時 16分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在202件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 We offer immediate purchase approval. Our store deals exclusively in authentic products, so please feel confident in making your purchase



○アイテム



ハンドバッグ トートバッグ 肩掛け 通勤 通学

お出かけ 買い物 通勤 通学 旅行

観光 オフィス ビジネス 仕事 出張

発表会 参観日 大人 きれいめ A4サイズ

エルベシャプリエ ナイロン トートバッグ 赤 肩掛け



○購入元



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品オークション

鑑定済商品





○サイズ

タテ29cm

ヨコ49cm

マチ25cm

ハンドル55cm



平置きでの素人採寸ですので、多少の誤差はご了承下さいませ。



平置き実寸。

着画はお断りいたします。





○状態

目立つ大きな傷も無く使用できます✨



○カラー

赤



○素材

ナイロン



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



その他にも色々なバックを出品しています✨



#セイユウバックコレクション





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルベシャプリエ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ エルベシャプリエ ナイロン トートバッグ 赤 肩掛け