『ファミリア シャルマントサック トートバッグ 新品未使用 青チェック ツイード【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 22時 57分に出品され03月17日 22時 57分に終了予定です。即決価格は19,686円に設定されています。現在706件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ファミリア シャルマントサック

コラボ第一弾 ツイードトートバッグ



お色は青系ファミリアチェックになります。



新品未使用



✴︎24時間以内に発送



✴︎梱包の際小さくして（折りたたむ可能性など）発送の可能性あり



✴︎フォロー割り（300円オフ）

リピーター様（500円オフ）

ファミリア商品おまとめ割あり♪（800円〜）



【商品情報】

遊び心ある大人の女性のためのお洒落を提案する巾着ブランド「Charmant Sac」との初のコラボレーションが実現。



ファミリアチェックをイメージしたオリジナルツイードのバッグ。

大人の女性が持ちやすい上品さにこだわりながら、ファミリアチェックを表現し、ファミリアならではの合成皮革を組み合わせました。

デニムバッグと同じサイズ感でマチ付きのため、荷物をたっぷり収納していただけます。





シャルマントサックのロゴチャームに、1点1点手作業で編み上げたクマちゃんのモチーフを加え、遊び心のあるチャームに仕上げました。リボンやラインストーンをあしらっているのも乙女心をくすぐるポイントです。





クマちゃんのチャーム部分のみを取り外すことも可能ですので、使用シーンにあわせて外したり、お手持ちのアイテムに付け替えていただけます。



※クマちゃんのチャームのデザインは『ポーチ』と共通

※「familiar Charmant Sac」のダブルネーム付き。

※ツイードの特性上、柄の出方には個体差があります。予めご了承ください。



〈サイズ〉

・本体：たて 約32cm × よこ 約43cm× マチ 約5cm

・持ち手全長：約42cm

・クマ全長：約4cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ファミリア

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ファミリア シャルマントサック トートバッグ 新品未使用 青チェック ツイード