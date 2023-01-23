『matsufuji SWEAT CORD CARDIGAN【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 15時 02分に出品され04月12日 15時 02分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ3

着丈57.5,身幅55,ゆき91



スウェットカーディガン

上質なピマ糸で膨らみが出るよう時間をかけて編んだオリジナルスウェット

ネックに通ったコードが特徴のカーディガン



MATERIAL : COTTON 100%

RIB : COTTON 95% POLYURETHANE 5% 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ matsufuji

SWEAT

CORD

CARDIGAN