『6台 DAIKO LEDダウンライト DDL-5108WW【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 11時 26分に出品され04月22日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ダイコー
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¥ 9750
LED照明器具 LED一体形ベースライト スクエアライト
¥ 12300
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¥ 36800
落札価格7800円
843 入札履歴
終了
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