『6台 DAIKO LEDダウンライト DDL-5108WW【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 11時 26分に出品され04月22日 11時 26分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 6台 DAIKO LEDダウンライト DDL-5108WW



自宅倉庫保管品です。

箱からダウンライト本体は出しておりません。

PPバンドの跡、箱の汚れ、多少のつぶれ等がありますので、気にされない方のみ、

よろしくお願いします。



本体を確認されたい方はコメントにてお知らせ下さい。



送料込みなので、値下げ交渉は

ごめんなさいm(_ _)m

発送はリサイクルの箱等を利用します。



これらをご理解いただける方、

お取引のスムーズな方、

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>ライト・照明>>>シーリングライト・天井照明 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ダイコー