『Polaroid × Nike SB Dunk Low Pro QS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 26分に出品され03月30日 08時 26分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|25.5cm
|ブランド:
|ナイキエスビー
パタ × ナイキ エアマックス1 ノイズアクア
¥ 12450
ナイキ ラスタカラー エアフォース1 28cm 新品 ロー 黒
¥ 9828
【25cm】NIKE エアジョーダン1 HIGH OG CO JP/TOKYO
¥ 9620
旧ダナーライト 7.5D 黒タグ 25.5 Danner ブーツ USA カーキ
¥ 11300
モアテン ネイビー 27センチ
¥ 11700
ナイキ エアジョーダン1 レトロハイ OG パロミノ
¥ 13000
maison margiela tabiスニーカー 28
¥ 13500
大人気！✨AVIREX ディクティター 25cm✨スニーカー バイカーシューズ
¥ 8252
なーさん様専用
¥ 9360
新品 Nike Air Jordan 4 Retro Craft Olive28
¥ 12500
【新品未使用】リック オウエンス ビルケンシュトック サンダル 27.0 42
¥ 5599999
バスキア サンガチオ スニーカー
¥ 9360
10141 BIRKENSTOCK ボストン オイルドレザー 26cm ブラウン
¥ 9281
未使用品 ディオール オブリーク ハイカットスニーカー B27 サイズ44
¥ 54050
専用
¥ 12349
newbalance M1906 AF
¥ 11000
fear of god フィアオブゴッド essentials converse
¥ 11570
VANS COMFYCUSH AUTHENTIC 26センチ オーセンティック
¥ 9620
落札価格11049円
279 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！