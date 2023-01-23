『Polaroid × Nike SB Dunk Low Pro QS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 08時 26分に出品され03月30日 08時 26分に終了予定です。即決価格は11,049円に設定されています。現在279件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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Polaroid × Nike SB Dunk Low Pro QS "Black/White"

ポラロイド × ナイキ SB ダンク ロー プロ QS "ブラック/ホワイト"

サイズ 25.5cm

あんしん鑑定つき



新品未使用です。

コレクションとして保管していましたが、断捨離のため出品します。



ペット、喫煙者はいません。

すり替え防止のため、到着後の返品はお受けできません。



送料込みのため、申し訳ありませんが大幅なお値下げはできません。

他サイトでも出品中のため、いきなり削除することもあるためご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 25.5cm ブランド: ナイキエスビー

カテゴリ ファッション

メンズ

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