『◇１回使用◇サマンサタバサ ミニボストンバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 16時 27分に出品され03月18日 16時 27分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◇昨年マルイで購入したサマンサタバサのショルダーバッグです。

定価 約25,000円



◇購入後、1回短時間の使用のみでクローゼット保管していました。

荷物が多い私にはサイズ感が合いませんでした。

デザイン、色とも大人可愛くこれからの季節にいかがでしょうか。

未使用に近い美品です。



◇サイズ

底マチ 約10cm × 約20cm

高さ 約15cm(持ち手含まず)



◇付属品 ショルダーベルト

ブランドタグ



◇上記をご理解いただいたうえで、ご検討ください。よろしくお願い致します。



#サマンサタバサ

#ANTEPRIMA

#ミニボストン

#ショルダーバッグ



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サマンサタバサ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ◇１回使用◇サマンサタバサ ミニボストンバッグ