『フェラガモ ガンチーニ マルチカラー 編み込み ショルダー トートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 42分に出品され04月03日 21時 42分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在603件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♪ 安心・丁寧な取引を心がけております。





――商品説明―――――――――――――



■出品コメント：

フェラガモのマルチカラー編み込みタイプのショルダーになります。これからの季節に大活躍の明るいキュートなカラーリングが可愛い、正面にガンチーニ金具をキラリとあつらえたレザートートになります♪



■サイズ：

横 ２５㎝（底部） × 縦 ２２㎝ × マチ ８㎝



■入手ルート（購入先店）：

信頼厚い「ブランド質屋」よりお安く譲り受けております。

真贋検品済みですので安心してお買い求めください。



■シリアル/商品番号：

２１７２２６



■付属品：

なし（特に付いておりません）



■素材：

編み込みレザー



■カラー：

マルチカラー







――商品状態―――――――――――――



■ランク：

外観ランク【AB】 内観ランク【A】



■外側の状態：

主に底角あたりに小汚れ（接着剤汚れ）、上部にうすシミあります。



■内側の状態：

特にコレといったキズや汚れはなく、キレイな状態です。



■金具類：

きれいな状態です。



■持ち手：

良好です。



■ランク基準：

Ｓ→新品同様

ＳＡ→使用感ほとんどなくコンディションが非常に良い

Ａ→使用感少なくコンディションの良いもの

ＡＢ→やや使用感はあるが全体的に程度が良い

Ｂ→それなりのユーズドの使用感・ダメージあり

ＢＣ→かなりの使用感・ダメージあり







――注意事項―――――――――――――



■お互いのトラブル回避のために、お写真やご説明をよ～くご覧いただいた上でのご購入をお願いします。小さめの写真は拡大してご覧ください。



■鑑定検品を経て出品しております。過度に疑い深い方はご購入をお控えください。



■万一、商品に不備がございましたら評価前に「取引メッセージ」よりコメントお願いします。返品もお受けしております。





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フェラガモ 編み込み ガンチーニ マルチカラー ショルダー トートバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ フェラガモ

ガンチーニ

マルチカラー

編み込み

ショルダー

トートバッグ