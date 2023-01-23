『PORKCHOP コーチジャケット GARAGE SUPPLY【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 16分に出品され03月09日 20時 16分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



同梱お値引きいたします♪

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【商品特徴】

古着になります。

ブランド名 : PORKCHOP GARAGE SUPPLY (ポークチョップガレージサプライ)

リリース時期 : 2022年秋冬

正式タイトル : BLOCK STENCIL COACH JKT



袖にフレイムプリント、バックにステンシル調のブランドロゴをあしらったベーシックなコーチジャケットになります。



カラー：ブラック



【状態】

首元に少し汚れがありますが、それ以外は綺麗な状態の1着です。



【サイズ】

記載サイズ Ｍ

平置き採寸

⚫︎着丈：約 73㎝

⚫︎身幅：約 57㎝

⚫︎肩の付け根〜袖先：約 82.5㎝



《下記内容もご確認をお願いします》



⚫︎発送日をお急ぎの方やカテゴリ変更希望など、お気軽にコメント下さい◎出来る限り対応します。



⚫︎商品写真の調光には気を付けておりますが、実物の商品と色味が異なる場合がございます。



⚫︎全て自宅保管品になります。状態は目視確認しておりますが見落としがあるかもしれません。

細かな点が気になる方は購入をお控え下さい。



⚫︎規定のサイズまでコンパクトに畳んで発送いたしますので、畳シワなどご了承下さいませ。



⚫︎喫煙者なし、犬がいます。商品は別の部屋で保管していますが、アレルギーの方はご注意下さい。



《まとめ買い歓迎》

同梱出来るものは割引させて頂きます。

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バンt ロックt 映画 t ムービーt アニメt 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PORKCHOP

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