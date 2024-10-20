『新品未開封 HERMES エルメス 香水 BARENIA バレニア 60ml【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 18時 21分に出品され03月14日 18時 21分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在593件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます！



HERMESの2024新作の香水「BARENIA」。

2024.10.20にマカオのエルメス直営店で購入しました。



香水サイズのショッパーを同梱いたします。

ショッパーは購入時についておりましたが、すぐにスーツケースにしまったため、綺麗な状態で保管しております。



新品未開封のため、透明の保護フィルムがついております。

帰国後、友人から全く同じものを頂いたので出品いたします。



【説明】

メゾン初となるシプレ系のフレグランスがデビュー。

《バレニア》は肌に寄り添うフレグランス。いつまでも心に残るたぐい稀なエレガンスを漂わせる官能的な香りです。本能的で魅惑的、そして自由な精神を持つ女性が見せるあらゆる側面を表現しています。



【香り】

伝統的なシプレに魅惑的なジンジャーリリーとミラクルベリーの繊細さを組み合わせ、オークウッドと深みのあるパチョリで包み込んだオー ド パルファム。



【容量】

60ml



【定価】

18,370円



香水本体はプチプチで梱包し、匿名宅急便で迅速に発送します。

スムーズなお取引を努めますので、よろしくお願いいたします。



※外箱・紙袋の少しのヨレや、僅かな見落とし等はご了承ください。





HERMES Hermès エルメス オードパルファム 香水 BARENIA バレニア 60ml 新品 未使用 未開封 ショッパー ショップ袋 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用