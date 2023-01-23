『【美品】 イヤホン 本体【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 06時 18分に出品され03月30日 06時 18分に終了予定です。即決価格は7,799円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高音質】

アクティブノイズキャンセリング機能を搭載しており、周囲の音を遮断し、クリアな音質を提供します。



【快適なフィット感】

インイヤー型のデザインにより、耳にしっかりとフィットし、長時間の使用でも快適です。



【便利な充電ケース】

付属の充電ケースは楕円形で、持ち運びが容易。充電も簡単に行えます。





- 色: ホワイト

- 充電ケースの形状: 楕円形

- イヤフォンの形状: インイヤー型

- 付属品: 充電ケース



ご覧いただきありがとうございます。



音質などメインとなる性能以外でも、以下のような利便性に関する改善も見られます。

ストラップホールがケース側面に追加：ケースをバッグやリュックに簡単に取り付けられます

イヤーチップのサイズ追加：新たにXSサイズが選べるようになり、耳の小さいユーザーでも快適にフィット

肌検出センサーによる精度の高さ：光学センサーに比べて誤検出が少なく、音楽の自動停止・再生の正確性が向上

充電ポートがUSB-Cに変更：iPhone15シリーズなど、新しいiPhoneモデルやiPadと同じケーブルで充電が可能

使いやすさという点でも高く評価されており、高性能なワイヤレスイヤホンが欲しいユーザーにおすすめです。



ワイヤレスイヤホンは、文字どおりワイヤレス… つまり無線で接続するイヤホンのことを指します。 この接続に使われる無線はBluetooth（ブルートゥース）と呼ばれるタイプで、おもに近距離での無線通信に利用されている技術です。



※すり替え防止のため返品はお断りします。



#有線イヤホン#Airpro#Air pods pro # イヤホン#本体#スマホ周辺機器 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い